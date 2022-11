Demon Slayer : Gyutaro est le tout dernier perso en DLC, voici son trailer de gameplay

Après un an d'update et d'ajouts de nouveaux personnages tous les deux-trois mois, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles va prochainement accueillir son tout dernier combattant en DLC. Il s'agit de Gyutaro avec son teint blafard, ses yeux globuleux injectés de sang et ses cheveux verts, il a de quoi effrayer ses adversaires. Il faut dire que ce dernier n'a pas eu une vie facile en tant qu'humain et ce n'est qu'en devenant un démon qu'il a su se faire respecter. Devenu arrogant et avec une tendance à sous-estimer ses adversaires, il affiche toutefois un amour fou pour sa soeur qu'il est prêt à défendre au prix de sa vie. Doté d'un pouvoir sanguinaire, Gyutaro est capable de manipuler le sang de son propre corps de diverses manières, soit à partir de sa chair Kama, soit par le biais de blessures ouvertes sur son corps, ou en libérant du sang à volonté de ses veines. L'ensemble est d'ailleurs bien retranscrit dans la vidéo de gameplay qui suit.



Gyutaro sera disponible le 19 novembre prochain sur l'ensemble des consoles sur lesquelles il est sorti, Nintendo Switch y compris.