Demon Slayer : 7 nouveaux persos annoncés en DLC pour cet été, ils seront payants

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles. Il est vrai que depuis sa sortie le 15 octobre 2021, le jeu s'est enrichi de mises à jour gratuites depuis ; rien de bien illogique quand on voit à quel point le lancement était pauvre en contenu. Toutefois, à partir de cet été, les choses vont commencer à changer et le studio japonais a révélé le premier pack de personnages payant qui arrivera dès cet été. Il s'agira des

Tengen Uzui



Daki



Gyutaro



Nezuko Kamado (forme éveillée)



Tanjiro Kamado (arc Quartier de Plaisirs)



Zenitsu Agatsuma (arc Quartier de Plaisirs)



Inosuke Hashibira (arc Quartier de Plaisirs)

Fin de la générosité de CyberConnect2 qui va commencer à déployer du DLC payant pourpourfendeurs de démons et leurs ennemis du Quartier des plaisirs qui vont donc débarquer dans le roster, alors que la 2ème saison de l'animé bat son plein. Une Saison 3 a d'ailleurs été confirmée, toujours centrée sur l'arc du Village des forgerons, et il n'est pas impossible que les développeurs de CyberConnect2 continuent de puiser dedans pour alimenter son jeu de baston. Toujours est-il que ces nouveaux personnages arriveront donc cet été, peut-être en même temps que la version Nintendo Switch attendue pour le 10 juin 2022.