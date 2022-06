Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : un trailer pour la version Nintendo Switch, ça reste propre

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles est enfin disponible sur Nintendo Switch. Il aura donc fallu 8 mois pour que les développeurs de CyberConnect2 puissent adapter correctement leur jeu sur la console hybride de Nintendo, celle-ci étant une tannée à développer ce n'est un scoop pour personne. Mais malgré son retard technologique sur les autres consoles du marché, la console s'en sort plutôt bien pour retranscrire toute la fougue du jeu de baston. Le trailer de gameplay qui a été dévoilé montre bien que le jeu est fluide, que les effets visuels sont toujours présents et que l'expérience portative est de loin le plus gros avantage du jeu.





Sorti le 13 octobre 2021 sur PC, PS4 et Xbox One,