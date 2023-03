Demon Slayer The Hinokami Chronicles : c'est 3 millions de ventes, SEGA baisse son prix de 50% !

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles vient de franchir la barre des 3 millions de copies vendues en l'espace de 17 mois. Sorti en octobre 2021, le jeu avait été plutôt bien accueilli par la presse et les joueurs, même si son manque de contenu avait été vivement critiqué au moment de sa sortie. Bien sûr, entre temps, CyberConnect2 a mis à jour son jeu en enrichissant le roster et pas moins de 5 DLC de packs de personnages sont arrivés entre temps. Histoire de marquer le coup, le jeu est proposé à moins de 50% dès maintenant sur le PlayStation Store.

SEGA a le plaisir de nous annoncer queLe Character Pass est lui aussi proposé avec la même promotion et c'est valable sur toutes les plates-formes sur lesquelles le jeu est sorti.