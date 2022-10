Demon Slayer : la puissante Daki arrive dans le jeu, voici son trailer de gameplay

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles s'enrichit, et aujourd'hui, c'est le personnage de Daki qui fait une entrée fracassante. Forcément, avec une combattante de sa stature, comment ne pas être excité de pouvoir la contrôler, elle qui a livré une bataille incroyable face à Nezuko dans l'animé. Ses attaques liées à ses bandeaux tranchants sont d'ailleurs bien représentées dans le jeu, mais il faudra passer à la caisse pour pouvoir en profiter. Daki est disponible seule ou via le Passe de Personnages qui permet d'obtenir

Petit à petit, le roster deUzui Tengen, Kamado Nezuko (Forme démoniaque avancée), Kamado Tanjirô, Agatsuma Zen'itsu, Hashibira Inosuke et Gyûtarô.