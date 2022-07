Demon Slayer : Uzui Tengen arrive en DLC payant, voici son trailer de gameplay

Fustigé lors de sa sortie en octobre dernier pour le contenu rachitique et le roster famélique de Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, le studio CyberConnect2 avait rajouté gratuitement quelques combattants (Akaza, Rui, Yahaba, Susamaru, Enmu et Tamayo / Yushiro) pour faire passer la grogne en avril dernier. Il est donc temps désormais de passer en caisse et de faire payer les prochains ajouts. Du coup, si vous souhaitez profiter d'Uzui Tengen, il va falloir sortir les 550 yens qui sont demandés, ce qui fait environ 4€ ; à moins que vous optiez pour le pack de personnages à 24,99€ et qui permettra de mettre la main sur Uzui Tengen, Kamado Nezuko (Forme démoniaque avancée), Kamado Tanjirô (Quartier des plaisirs), Agatsuma Zen'itsu (Quartier des plaisirs), Hashibira Inosuke (Quartier des plaisirs), Daki et Gyûtarô. Histoire de mieux illustrer la venue d'Uzui Tengen, voici un trailer de gameplay explosif.