Demon Slayer : Nezuko forme démoniaque arrive en DLC, un trailer enragé

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles dans l’arc du Quartier des plaisirs. Look quelque peu différent, attaques inédites et plus agressives, la petite sœur de Tanjiro laisse parler sa rage à travers des coups aux griffes acérées et des coups de pied dévastateurs. C'est dans quelques semaines, vers la mi-août, que Nezuko Awakaned Demon devrait être disponible, sachant qu'il s'agit du deuxième personnage d'une liste de 7 compris dans le Character Pass, vendu à 24,99€







CHARACTER PASS (24,99€)



- Uzui Tengen : disponible

- Nezuko Kamado (Forme démoniaque avancée) > mi-août

- Tanjirô Kamado (Quartier des plaisirs)

- Zen'itsu Agatsuma (Quartier des plaisirs)

- Inosuke Hashibira (Quartier des plaisirs)

- Daki

- Gyûtarô

Personnage clef du manga / anime Demon Slayer, Nezuko se révèle très rapidement être une combattante redoutable, surtout lorsqu'elle prend sa forme démoniaque. C'est d'ailleurs dans cet état d'énervement qu'on peut la retrouver en tant que perso en DLC pour le jeu