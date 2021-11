Demon Slayer : Susamaru et Yahaba dévoilent leur trailer de gameplay

Susamaru et Yahaba

ntagonistes de l'arc d'Asakusa, même s'il est vrai qu'on croisait déjà leur route dans le mode Histoire. Il n'empêche que côté rendu, CyberConnect2 assure le taff comme des chefs. Non seulement l'adaptation en jeu vidéo est réussi, mais en plus de cela, le chara-design ne trahit en rien la DA créée par Koyoharu Gotōge. Quant au gameplay, il semble être lui aussi fidèle à l'animé, notamment dans la palette de mouvements et de coups spéciaux. Ce qui est certain en revanche, c'est la mise en scène affolante mis en place par CyberConnect2, toujours aussi bon en matière de réalisation. Pour finir, sachez que ces deux personnages iconiques de la série débarqueront dans quelques semaines, de manière totalement gratuite.









Quelques jours après avoir teasé les démonspar le biais de screenshots, l'éditeur Aniplex lâche les trailers de gameplay pour chacun des deux nouveaux personnages. De quoi se faire une idée de ces a