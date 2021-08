Demon Slayer : les démons seront bien jouables dans le jeu, CyberConnect2 donne des infos

Comme chaque lundi, Aniplex donne des nouvelles de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles et après nous avoir présenté un à un chaque des combattants qui seront présents dans le roster lors du lancement, il est temps pour l'éditeur de faire le point sur les démons. Il est vrai que ces derniers font partie intégrante du lore de Demon Slayer et jusqu'à présent, seuls les chasseurs étaient mis en avant. Rassurez-vous, les démons viendront enrichir le casting également, mais dans un second temps. Il faudra en effet attendre le déploiement d'une mise à jour post-launch pour pouvoir les incarner dans le mode Versus. En revanche, aucun nom n'a été communiqué et malgré le nouveau trailer, il faudra se contenter de spéculer sur ceux qui pourraient débarquer prochainement. Wait and see comme le dit si bien l'adage dans le jeu vidéo.