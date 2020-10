Demon's Souls : cinq nouvelles minutes de gameplay redoutables sur PS5

Il y a des remasters, des remakes... et il y a Demon's Souls. Avec ce projet ambitieux, Blue Point Games hérite d'une lourde tâche : celle d'assurer une expérience next-gen tout en respectant la fameuse formule initiée par Fromsoftware, proposée en 2009 sur PlayStation 3. Pourtant, ici, on parle bien d'une refonte ultra-attentionnée sur PS5, sans temps de chargement, en 4K et en 60FPS.Tout a été reconstruit avec minutie et, histoire de nous le prouver une nouvelle fois, Sony vient tout juste de publier une seconde vidéo de gameplay. Voici donc cinq minutes franchement intenses, presque oppressantes, de combats impitoyables qui mettent une pression monstre. Pas de doute, l'exigence redoutable qui a fait la renommée du studio japonais est de retour... pour notre plus grand plaisir. Ou malheur. Ça dépend des gens.On rappelle que Demon's Souls sortira en exclusivité sur PlayStation 5 le 19 novembre 2020, faisant office, au passage, de figure du line-up avec Spider-Man Miles Morales.