PS5 : les jeux à 80€ sont justifiés selon Jim Ryan, patron de Sony Interactive Entertainment

Oui, je le pense. Si vous comptabilisez le nombre d'heures de divertissement procurées par un jeu comme Demon's Souls et que vous le comparez à celui procuré par n'importe quelle autre forme de divertissement, je pense que c'est une comparaison légitime.



Ainsi, selon Jim Ryan, plus un jeu est long, plus son prix élevé est pertinent. Des propos bien éloignés de ceux de 2K Games, qui déclarait qu'une hausse de tarif dépendait surtout des coûts de production croissants pour développer un jeu vidéo. Dans un autre genre encore, Capcom déclarait, il y a peu, que le prix d'un jeu ne devait pas excéder le pouvoir d'achat de la clientèle... Il va falloir se mettre d'accord, messieurs.

C'est l'un des gros bad buzz de cette nouvelle génération : certains éditeurs augmenteront les prix de leurs jeux de dix euros, dont Sony sur plusieurs de ses titres first party. C'est d'ailleurs déjà le cas pour Demon's Souls, pourtant un remake, accessible désormais pour le tarif salé de 79,99 euros. Outre-manche, le prix a également évolué en fonction, désormais muté en 70 livres sterling : mais est-ce pour autant justifié ? C'est précisément la question qui fut posée à Jim Ryan, patron de Sony Interactive Entertainment, par les Anglais de The Telegraph lors d'une interview. Et l'Américain a répondu sans la moindre hésitation.