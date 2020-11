Demon's Souls : Bluepoint Games a bien songé à un mode Facile

Bien que nous ayons envisagé d'ajouter un mode Facile, nous avons finalement décidé que ce n'était pas à nous de prendre cette décision qui modifierait fondamentalement son équilibre", déclare l'Américain. "Ce projet consistait à reprendre le travail d'une autre équipe. Même si nous avons apporté quelques modifications, notre approche a toujours été de préserver l'esprit et l'intention des créateurs originaux."



En d'autres termes, Bluepoint Games n'est qu'un missionnaire pour remettre l'expérience au goût du jour, surtout techniquement, mais pas pour retoucher ses fondements. D'ailleurs, le développeur en profite pour préciser que Demon's Souls est "exigeant, mais très juste", au contraire de ce que peuvent penser certains joueurs un peu découragés. Ce que l'on confirmera tout à fait de notre côté, comme vous pouvez vous en rendre compte dans notre test,



S'il y a bien un point à propos duquel FromSoftware s'est démarqué, c'est la difficulté sauvage de ses différentes productions. Pour beaucoup, il s'agit plus d'un frein que d'un stimulant même si, évidemment, les connaisseurs s'accorderont pour dire que l'ensemble est d'une pertinence sans faille. D'ailleurs, on se souvient du dernier débat autour de Sekiro Shadows Die Twice, portant sur l'intégration d'un mode Facile... que les développeurs ont toujours renié, quitte à se mettre certaines personnes à dos. Figurez-vous que pour le remake de Demon's Souls, opéré par Bluepoint Games, le sujet fut de nouveau évoqué en interne avant d'être rayé du projet.C'est Gavin Moore, le directeur créatif du projet, qui a confié la chose lors d'une interview avec le Washington Post :