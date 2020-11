Demon's Souls : 12 min de gameplay pour le remake PS5, y a du boss fight bien vénère !

directeur artistique Gavin Moore (Bluepoint Games) explique que le matériau de l'époque a été respecté.



"Ceux qui ont joué à Demon's Souls sur PlayStation 3 remarqueront que les ennemis se comportent exactement comme dans leurs souvenirs, affirme-t-il. Certes, vous pouvez jouer en 60fps dans le mode "Performance" et les animations ont été complètement repensées, mais le rythme des combats, lui, reste inchangé." Puisqu'il parle du mode "Performance", précisons que ce dernier permet de jouer en 4K dynamique 60fps, contrairement au mode "Cinématrographique" avec lequel on pourra profiter d'une résolution en 4K native 30fps.



Par ailleurs, le bonhomme ajoute que la DualSense et la fameuse technologie Tempest 3D AudioTech seront mises à contribution, histoire de mieux percevoir la mort seul ou via le multijoueur. Pour mémoire, la sortie de Demon's Souls chez nous est fixée au 19 novembre prochain.





Sans crier gare, Sony Interactive Entertainment a diffusé un nouveau State of Play consacré, cette fois-ci, au remake de Demon's Souls sur PS5. D'une durée de 12 minutes, la séquence de gameplay a tout ce qu'il faut pour faire saliver à la fois les fans de la première heure, mais également les joueurs qui n'ont jamais eu l'opportunité de faire la version originale. D'ailleurs, le