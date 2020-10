Demon's Souls : la nouvelle démo comparée avec le jeu original, le progrès est fulgurant

Hier, Sony dévoilait une nouvelle de séquence de gameplay de Demon's Souls, l'impressionnant remake du jeu de 2009 développé par From Software.: ici, sans doute possible, c'est une nouvelle marche de franchie pour la firme qui risque bien de livrer la meilleure production de son histoire. Si jamais vous n'avez pas encore vu la démo en question (et qu'en plus, vous possédez un écran 4K), nous vous conseillons vivement de cliquer juste ici Mais si vous vous êtes déjà délectés de ces intenses minutes de jeu, alors la vidéo suivante devrait éveiller votre curiosité : la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits s'est attelée à un comparatif vidéo, particulièrement précis, entre la vidéo d'hier et la version originale.La figure centrale du line-up de la PS5 ? Peut-être bien.On se donne donc rendez-vous le 19 novembre prochain pour découvrir le titre sur PlayStation 5... et souffrir de nouveau.