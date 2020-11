Demon's Souls : la bande-son se dévoile dans une vidéo orchestrale, ça promet

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Demon's Souls est un remake aux petits oignons. En plus de s'appuyer d'une plastique de premier ordre et d'un sens du détail minutieux (en voici une jolie preuve ici ), cette refonte attentionnée développée par Blue Point Games pourra s'appuyer d'une bande-son orchestrée de très haute volée. Les plus attentifs auront sans doute repéré le thème principal, déjà survenu au travers de plusieurs vidéo, et devraient trouver un intérêt tout particulier à la vidéo suivante : un petit making-of de l'OST, réalisée par un orchestre de 75 musiciens ainsi qu'un chœur de 40 personnes.Enregistrées à l'Église du Temple de Londres par AIR Studios, ces envolées sonores promettent une ambiance à la fois sombre, légendaire et diablement prenante : cela va d'ailleurs de pair avec une direction artistique qui s'annonce franchement ébouriffante. On rappelle que Demon's Souls fera partie du line-up de la PlayStation 5 dès sa sortie en France, le 19 novembre prochain.