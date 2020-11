Demon's Souls : le trailer de lancement du remake est là, ça va souffrir sur PS5

"Performance" pour jouer en 4K dynamique 60fps, et "Cinématrographique" pour profiter d'une résolution en 4K native 30fps. Enfin, les plus fragiles seront certainement heureux d'apprendre que le multijoueur n'a pas été laissé au placard, et que jusqu'à 6 aventuriers pourront se prêter main forte en ligne. Excellente nouvelle.