Demon's Souls : après le trailer de lancement, trois images pour le remake PS5

Après avoir mis en ligne le trailer de lancement de Demon's Souls sur PS5, Sony Interactive Entertainment propose à présent de découvrir trois nouvelles images du remake qui fait saliver tous les fans de From Software. Cela dit, on rappelle que c'est bien Bluepoint Games (Shodow of the Colossus sur PS4) qui s'est chargé de redonner vie au jeu sur la console next-gen, Hidetaka Miyazaki (le créateur de Dark Souls) et ses équipes étant déjà à l'oeuvre sur le très attendu Elden Ring.Comme vous vous en doutez, il va nous falloir un peu de temps avant d'être en mesure de vous proposer notre test de Demon's Souls, la difficulté étant on ne peut plus déprimante dans ce genre de jeu. Mais avec du courage et une bonne dose de persévérance, il devrait être disponible dans le courant de la semaine prochaine, soit à temps pour la sortie de la PS5 en France (19 novembre).