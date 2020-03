Death Stranding : Denuvo s'imposera pour la version PC

Hier, nous apprenions la date de sortie de la version PC très attendue de Death Stranding : ce sera pour cet été et, en plus d'un petit partenariat avec Half-Life, les joueurs pourront ainsi profiter d'un jeu aux performances débridées... avec en prime un cadeau jugé empoisonné par certains. Son petit nom, c'est Denuvo et son but est primordial puisqu'il s'agit d'un logiciel anti-piratage efficace - du moins, il le fut un temps - employé par de nombreux acteurs du marché vidéoludique.Seulement voilà, la software est également accusé de, parfois, mettre à mal le framerate et pour beaucoup, en plus du logiciel imposé, il s'agit plus d'une épine dans le pied qu'autre chose. Rien ne dit que Kojima Productions ne reverra pas son jugement à l'avenir, à l'instar de Capcom avec Devil May Cry 5 récemment.