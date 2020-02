Devil May Cry 5 : Denuvo supprimé de la version PC, la bonne nouvelle de la journée

En soi, l'utilité de Denuvo est plus que louable : il s'agit d'un logiciel anti piratage solide, particulièrement plébiscité par certains développeurs... dont Capcom. Le problème, c'est que le programme est souvent critiqué pour puiser (un peu trop) dans les ressources du PC, bridant même le framerate de quelques jeux. À sa sortie, Devil May Cry 5 n'était pas épargné mais nous voici avec une bonne nouvelle : l'obligation d'avoir Denuvo sur l'application vient tout juste d'être levée.C'est un fin changement dans les fichiers du jeu sur PC qui a mis la puce à l'oreille du site SteamDB, suivi de près par une officialisation de Capcom dans le changelog, puis sur la fiche Steam. Bref, Dante, Nero et V sont désormais libres de casser du démon à fond les ballons : d'ailleurs, on vous conseille vivement d'aller jeter un œil à notre test ici , si ce n'est pas déjà fait.