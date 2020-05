Cyberpunk 2077 : le développement du jeu entre dans sa dernière ligne droite

Le mois dernier, CD Projekt indiquait que malgré le COVID-19 et le confinement imposé, la sortie de Cyberpunk 2077 le 17 septembre prochain n'était absolument pas remise en question. Un discours que le studio polonais a maintenu récemment lors de la publication de ses derniers résultats financiers. En effet, il a affirmé que le développement du jeu entrait dans sa dernière ligne droite ; une nouvelle qui devrait certainement rassurer ceux qui attendent Cyberpunk 2077 avec impatience.



On rappelle que Microsoft a conçu une Xbox One X collector reprenant les principaux marqueurs du titre, et que la machine ne sera produite qu'à 45 000 exemplaires. Elle sera accompagnée d'autres goodies - que l'on vous a listés à cette adresse - dont une manette que Maxime a pris un malin plaisir à unboxer. Une dernière chose : Cyberpunk 2077 est attendu sur Xbox One, PS4 et PC.