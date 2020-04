Cyberpunk 2077 : voici la liste complète des goodies collectors, en plus de la manette et de la Xbox One X

Visiblement, Microsoft et CD Projekt ont vu les choses en grand pour Cyberpunk 2077. En effet, si l'on savait déjà qu'une manette et une Xbox One X collectors étaient prévues, on ignorait en revanche l'existence d'autres accessoires susceptibles de faire craquer les collectionneurs. Il y a d'abord Seagate qui nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel il présente un Game Drive à l'effigie du jeu. D'après ce que l'on nous explique, les joueurs auront le choix entre deux modèles (2 ou 5 To), et l'utilisation sera aussi simple qu'avec la version standard. Si Cyberpunk 2077 ne sortira pas avant le 17 septembre, le Game Drive dédié à sa gloire arrivera en juin prochain au prix de 104,99 € (2 To) et de 169,99 € (5 To), et ce en quantités limitées.Du côté de Microsoft, on annonce le Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox Pro Charging Stand qui est livré avec une batterie rechargeable, un câble et un cache. L'objet est disponible dès aujourd'hui au prix de 49,99$. N'oublions pas le casque Arctis 1 Wireless for Xbox Johnny Silverhand Edition signé SteelSeries : les précommandes ont débuté aujourd'hui avec un tarif fixé à 109,99$, et la commercialisation aura également lieu en juin.C'est aussi en juin prochain que la Xbox One X collector (produite à 45 000 exemplaires) sera vendue, tandis que la manette qui l'accompagnera dans le pack est disponible dès maintenant pour 69,99€. Dernière précision de taille : cette édition collector sera la dernière de la Xbox One X. De quoi ajouter un peu plus de prestige à l'objet.