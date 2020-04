La Xbox One X collector Cyberpunk 2077 a été officialisée, elle est d'une beauté insolente !

Après plusieurs jours de leaks à droite et à gauche, il est temps pour Microsoft et de CD Projekt Red de cristalliser une bonne fois pour toutes leur partenariat pour la sortie prochaine de Cyberpunk 2077. Et cette collaboration prend forme par le biais d'une console Xbox One X collector qui arrivera bel et bien au moins de juin prochain, soit trois mois avant la sortie du jeu. Mais comment est-ce possible ? Tout simplement parce que le jeu ne sera physiquement pas dans le bundle, mais à télécharger sur le Xbox LiIVE comme tous les jeux qui sont fournis dans les éditions limitées des consoles Microsoft ; contrairement à Sony qui se donne encore la peine de livrer une copie physique du jeu. Mais ceci est évidemment un autre débat...En attendant de mettre la main sur la machine, on peut observer de nombreux détails qui en font une console d'ores et déjà culte auprès des collectionneurs, amoureux des belles choses. Tout d'abord, dans l'ensemble, cette Xbox One X Cyberpunk 2077 a l'allure d'un transistor abîmé (ou rafistolé, c'est selon), voire d'un vieux Walkman Sony pour certains. On aime la comparaison provocatrice avec le concurrent japonais. Sur le capot, on aperçoit de nombreux coloris : du jaune, du bleu très clair, du gris, des nuances de turquoise, mais également quelques teintes rosées qui confèrent à cette machine un look absolument ravageur, et surtout en adéquation avec les thématiques abordées dans le jeu.La console est également émaillée de différents logos et de quelques Hiragana qui renvoient eux aussi à l'univers très cyberpunk du jeu. On peut également constater une finition incroyable avec cet aspect vieilli qui donne l'impression que la machine a vécu. Mais Microsoft et CD Projekt Red sont allés encore plus loin, puisque le dos de la Xbox One X a été elle aussi habillée aux couleurs du jeu. Non seulement, on peut apercevoir un "No Future" en mode graffiti, mais en plus ce dernier brille dans le noir, laissant alors transparaître un vert fluo du plus bel effet. Mais ce n'est pas tout ! Car si on s'arrête un moment sur l'arrière de la console, on peut aussi apercevoir le symbole du démon qu'on retrouvait déjà au dos de la veste (et du bombers qui faisait office de goodies à l'E3 2019) qu'arbore V, le héros (ou l'héroïne, selon le sexe que vous choisirez au lancement) dans le jeu.La façade de la Xbox One X a également fait l'objet d'un soin tout particulier, notamment le logo Xbox qui lui aussi été vieilli, tandis qu'on apprend qu'une liseré bleu s'affichera lorsque la machine sera allumée. D'ailleurs, on peut compter sur Microsoft qui devrait en toute logique intégrer différents sons et bruitages à l'allumage de la machine, lors de l'éjection du disque et au moment d'éteindre le tout aussi. Et puis, connaissant les habitudes et le savoir-faire de géant américain en matière de pièces de collection, on imagine que la machine proposera différents types de textures et des mises en relief pour rendre l'objet encore plus atypique.Quant à la manette, on l'a déjà détaillée dans une news précédente , pas la peine de rabâcher ce qui a été dit il y a quelques jours. On va juste rajouter qu'au dos du controller, on observe le symbole démon qui rajoute encore plus de classe à ce look qui, je vous le rappelle, renvoie au bras bionique de Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves. Maintenant que tout est officiel, il n'y a plus qu'à attendre le prix de vente de cette beauté, mais quoiqu'il advienne, sachez qu'on a déjà commencé à mettre de côté pour se la payer.