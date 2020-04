Cyberpunk 2077 : Amazon fait leaker la manette Xbox One collector, elle rend hommage à Keanu Reeves

Il est 4h08 très exactement quand Amazon Canada décide de publier sur son site les photos de la manette collector Xbox One dédiée à Cyberpunk 2077. Une fuite sans doute volontaire qui nous permet pour le coup d'apprécier le partenariat que CD Projekt Red et Microsoft ont établi ensemble pour commercialiser, sans doute, une console en édition limitée, qui affichera les couleurs du jeu au moment de sa sortie. Pour l'heure, il est désormais acté que le controller pad sera vendu à l'unité, ce qui permettra à celles et ceux qui n'ont pas envie de lâcher 400 ou 500€ dans une machine de se faire plaisir quand même.







Si le packaging jaune pétard permet à la manette de bien ressortir, c'est surtout son côté bi-couleur qui lui permet de se distinguer, avec une association de gris clair & foncé faisant ressortir l'aspect métallique de la texture. On apprécie également les teintes rouges placées sur la gâchette gauche, sur le cerclage du stick analogique gauche et sur le lettrage des boutons. Autres détails qui font la différence, les égratignures placées ici et là sur l'accessoire qui lui confère un aspect usé de très bonne facture. Un rendu plutôt réussi qui rend hommage au personnage de Johnny Silverhand, interprété par Keanu "Breathtaking" Reeves avec en plus les références au logo de la société Arasaka Corp. et un "No Future" bien placé. Non vraiment, y a pas à dire, chaque console ou manette collector chez Xbox fait l'objet d'un soin tout particulier. Vivement de voir le design de la console collector maintenant.