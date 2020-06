Cyberpunk 2077 : y jouer comme un GTA sera possible mais cela aura des conséquences

Si vous voulez vous déchaîner et ne pas avoir de remords, alors vous en aurez la possibilité et ça nous va très bien. Cependant, une fois que vous commencerez à faire les missions et que vous verrez le nombre d'options à disposition, je pense que cela incitera les joueurs à réfléchir un peu avant de faire quelque chose d'imprudent. Nous avons vu beaucoup de gens par défaut faire comme dans un GTA mais, après un petit moment, ils se sont rendus compte du nombre de choses qui avaient changé et ils ajustent leur manière de jouer.

L'un des maîtres mots de Cyberpunk 2077, c'est assurément la liberté d'action : CD Projekt Red est en train de bosser d'arrache-pied pour permettre aux joueurs d'aborder l'aventure comme ils l'entendent et ce sur bien des pans différents. Entre autres, certains se demandent s'il sera possible de mettre un bazar monstre dans Night City, exactement comme il est possible de le faire dans un Grand Theft Auto : selon le level designer Max Spears, qui s'est entretenu avec PCGamesN, la réponse est oui... mais attention aux répercussions.Si l'on devait vraiment comparer la moralité de Cyberpunk 2077 avec un jeu Rockstar, donc, ce ne serait pas un Grand Theft Auto mais plutôt un Red Dead Redemption II, dans lequel se comporter comme un véritable truand avait des incidences non seulement sur le scénario mais aussi sur l'environnement. Il faudra donc réfléchir à deux fois avant d'appuyer sur la gâchette pour un oui ou pour un non...Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et notre preview écrite, après quatre heures de jeu, est disponible à cette adresse . Le futur GOTY ?