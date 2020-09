Cyberpunk 2077 : une tonne de screenshots en 4K pour s'immiscer dans l'atmosphère

À moins de deux mois de sa sortie, Cyberpunk 2077 continue d'exhiber son univers impressionnant au travers de plusieurs médias : nous avons tout à l'heure eu droit à une jolie vidéo descriptive de tous les gangs présents dans Night City et, désormais, CD Projekt nous livre une fournée conséquente de screenshots en haute définition.L'occasion de mettre un premier pied dans cette ville futuriste et tentaculaire cernée par les Badlands, cette campagne désertique tout aussi peu fréquentable. Un monde hostile mais au cachet artistique léché et sacrément travaillé que l'on pourra retrouver le 19 novembre prochain (le même jour de la sortie de la PlayStation 5, d'ailleurs) sur PC, PS4 et Xbox One.