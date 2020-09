Cyberpunk 2077 : un trailer bien criminel pour présenter tous les gangs de Night City

À travers la jungle urbaine de Night City et les plaines désertiques de ses environs, les Badlands, Cyberpunk 2077 se plaira à proposer un monde vaste, particulièrement riche et tout aussi dangereux : pour ainsi dire, de nombreux gangs se partagent la carte et il conviendra à vous, V, d'infiltrer ces réseaux et d'en contrer les dirigeants (ou de collaborer avec, après tout).Histoire de nous immerger dans cet univers futuriste et impitoyable, CD Projekt vient tout juste de publier une vidéo de presque cinq minutes s'attardant entièrement sur les différentes factions criminelles que vous croiserez sur votre route. Et vous aurez du pain sur la planche...Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur PC (les configurations minimale et recommandée sont d'ailleurs disponibles ici ), PlayStation 4 et Xbox One. Des versions PS5 et Xbox Series X seront proposées un peu plus tard, sans que l'on sache quand exactement.