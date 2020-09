Cyberpunk 2077 : ça y est, les configurations PC minimale et recommandée viennent de tomber

CONFIGURATION MINIMALE

OS : Windows 7 64-bits / Windows 10 64-bit

Nvidia GTX 780 3GB / AMD Radeon RX 470 Stockage : 70GB (SSD recommandé)







CONFIGURATION RECOMMANDÉE

OS : Windows 10 64-bit

Nvidia1060 6GB / AMD Radeon R9 Fury Stockage : 70GB





Sans ça, Cyberpunk 2077 sortira aussi à la même date sur PlayStation 4 et Xbox One.

La sortie de Cyberpunk 2077 se rapproche définitivement. Et cette fois-ci, CD Projekt ne devrait pas retarder l'échéance une nouvelle fois. En tout cas, la firme polonaise vient de faire un petit pas en avant vers la commercialisation en dévoilant, enfin, les configurations PC minimale et recommandée de son populaire FPS-RPG et c'est donc l'heure du verdict : aurez-vous de quoi vous immerger dignement dans Night City, le 19 novembre prochain ?