Cyberpunk 2077 : 4 images pour présenter les Badlands, la campagne peu fréquentable de Night City

xtractions illégales de ressources et de la pollution endémique", transformant la ville de Night City, pourtant elle-même très criminelle, en "véritable oasis". Bref, il ne fait pas bon y vivre mais si vous avez les reins solides, les Badlands " offrent des opportunités en or pour ceux qui sont au courant".



Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et plus tard sur Stadia, PS5 et Xbox Series X.

Quelques jours seulement après un focus imagé sur le quartier d'Heywood , CD Projekt RED continue sa présentation de l'univers de Cyberpunk 2077 avec, aujourd'hui, les Badlands : un nom aux échos plutôt inquiétants et pour cause puisqu'ils représentent la campagne désertique autour de Night City et celle-ci... est franchement peu fréquentable.Pour ainsi dire, le studio polonais précise que cette région environnante peuplée par les Nomads abrite de nombreux "incendies de gisements de pétrole, des e