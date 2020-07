Cyberpunk 2077 : de nouveaux artworks présentent Heywood, un quartier chaud de Night City

=

"Heywood est un quartier contrasté, des gratte-ciel modernes et des parcs au nord aux bidonvilles dangereux et inhospitaliers du sud. C'est "le plus grand foyer de Night City" où des gangs comme les Valentinos et 6th Street se mettent au travail, légal et illégal."





Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'univers de Cyberpunk 2077 s'annonce profond, complexe et résolument politique. Bien qu'il soit possible de s'excentrer de la ville de Night City, cette dernière n'en reste pas moins le cœur du jeu et cette mégalopole futuriste abritera de nombreux quartiers plus ou moins fréquentables : aujourd'hui, CD Projekt RED nous présente celui de Heywood, décrit comme un endroit plutôt... malfamé.En prime, les développeurs polonais nous gratifient de trois magnifiques artworks, disponibles ci-dessous. On rappelle que Cyberpunk 2077 arrivera le 19 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One tandis que la PS5, la Xbox Series X et Stadia bénéficieront de leur version plus tard, sans que l'on sache vraiment quand.