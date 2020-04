Crysis Remastered : le jeu s'annonce avant l'heure, premiers détails

Crysis Remastered intègre de nouvelles fonctionnalités graphiques, des textures de haute qualité et une compatibilité ray-tracing grâce au moteur CRYENGINE sur PC, PlayStation, Xbox et, pour la toute première fois, Nintendo Switch.





Pour le moment, Crysis Remastered ne dispose pas encore de date ni de prix : avant cela, il faudrait déjà que le titre fasse l'objet d'une annonce officielle (et surtout voulue), trailer à l'appui.

Après quelques indices pour le moins troublants et un teasing évocateur sur les réseaux sociaux, nous en sommes désormais sûrs : Crysis Remastered est une réalité et vient tout juste d'être révélé par erreur sur le site officiel de la franchise. Accessibles par la section de politique d'utilisation des cookies, les premières informations de cette refonte ont désormais été supprimées par Crytek. Mais vous savez ce que l'on dit : le web n'oublie jamais et voici donc, en plus d'une première image, la description officielle donnée par le studio allemand.C'est donc bel et bien l'opus fondateur de la saga, sorti en 2007 et vantant les mérites surpuissants du fameux moteur de Crytek, qui sera ici adapté sur PC et consoles actuelles. Fait intriguant : la firme ne mentionne pas de PS4 ou de Xbox One dans la description mais simplement les machines "PlayStation" et "Xbox", laissant prévoir aussi, peut-être, des versions PS5 et Xbox Series X. Cela expliquerait notamment l'utilisation du RTX, permettant une gestion de la lumière ultra-réaliste, impossible sur les machines de cette génération.Crysis est le premier volet d'une trilogie dans laquelle le joueur incarne Nomad, un soldat d'élite usant d'une combinaison truffée de nanotechnologies. Lâché sur la dense île de