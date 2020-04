Crysis : le teasing continue, la série bientôt de retour avec Nomad ? [MàJ]

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) 13 avril 2020

Hey Nomad, you're still with us? — Crysis (@Crysis) 14 avril 2020

Il y a deux semaines, nous vous faisions part d'une drôle de mise à jour sur les réseaux sociaux de la saga Crysis ainsi que de son site officiel : tous affichaient une image du héros et de sa fameuse combinaison, laissant penser à un retour imminent de la saga de Crytek. Toutefois, une trace laissée dans le code du site dénonçait un (mauvais) poisson d'avril... aujourd'hui bel et bien remis en cause avec un nouveau geste énigmatique.Et c'est du côté du compte Twitter Crysis qu'il faut se pencher : alors que son dernier post datait tout de même de décembre 2016, le voici de retour avec un nouveau tweet sortir de nulle part, "Receving Data". Nous ne sommes pas dupes et cela tease allègrement un come back de la série, que ce soit sous la forme d'un remaster, d'un remake ou d'un nouvel opus en bonne et due forme. Enfin, a priori. Ne jamais dire jamais.Du coup, tâchons de patienter sagement jusqu'à l'officialisation du projet par le studio allemand, studio qui rappelons-le possède le moteur Cryengine, longtemps considéré comme l'un des plus performants de sa génération malgré sa discrétion depuis des années dans le paysage vidéoludique. Peut-être que l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X est justement une occasion rêvée de relancer la hype.