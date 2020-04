Crysis : le remaster en approche ? Un curieux teasing [MàJ]

Sorti en 2007 et évidemment fer de lance du moteur CryEngine, Crysis aura connu un certain succès qui aura permis à ses auteurs allemands, Crytek, de sortir deux autres opus en 2011 et 2013 (en excluant les spin-off réalisés par des branches externes) : seulement voilà, la franchise semble désormais au point mort... jusqu'à cette rumeur de plus en plus insistante d'un remaster.C'est en tout cas ce que laisse penser curieusement, héros du jeu doté de sa fameuse combinaison high-tech. Plus troublant encore, la photo renvoie directementCe genre de geste coordonné n'est que rarement anodin : Crytek et Electronic Arts nous prépareraient-ils une surprise ?À savoir que tout récemment, le studio a publié. Un autre indice à ajouter à la liste, peut-être.EDIT : Dans le code du site internet en question, il semblerait que la MàJ soit en fait... un poisson d'avril. Une blague de la part du studio qui n'a pas manqué d'énerver la communauté.