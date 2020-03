Crysis : Crytek continue son teasing autour du Prophet, un remaster sur PS5 et Xbox Series X ?

Crytek continue de teaser subtilement un possible retour de la licence Crysis sur le devant de la scène, avec aujourd'hui une vidéo qui ne laisse que peu de place à l'interprétation. Depuis qu'Electronic Arts a annoncé être en train de bûcher sur des remasters de certaines licences préférées des fans (dont deux proviennent de studio externes), le retour de Crysis sous cette forme ou celle d'une compilation semble plus que probable. Avec l'arrivée prochaine des consoles de nouvelle génération, le moment semble idéal pour faire revenir Crysis, ce qui permettrait de mettre une nouvelle claque graphique aux joueurs grâce au potentiel de la version 5.6 du célèbre CryEngine.

La vidéo ci-dessous qui a été récemment publiée revient d'ailleurs sur les nombreux jeux qui ont vu le jour grâce au moteur graphique des frères Yerli. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que juste après les mots "Never Stop Achieving" on peut voir quelques secondes de Crysis, tandis qu'on entend le Prophet dire "Cloack engaged" soit "camouflage activé". Vous l'avez compris, il y a peu de raisons de multiplier ainsi les clins d'oeil, à part faire monter ma hype dans le coeur des fans. Il n'y a plus qu'à attendre.