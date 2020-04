Crytek : "la PS5 est bien meilleure que la Xbox Series X pour travailler"

Ali Salehi, ingénieur informatique chez le studio allemand (réputé pour son célèbre moteur Cryengine et sa franchise Crysis) qui s'est laissé aller à quelques déclarations au micro de Vigiato

En tant que programmeur et développeur, laquelle des deux consoles est la mieux pour travailler et coder ? La PS5 ou la Xbox Series X ?



- Définitivement la PlayStation 5. En tant que programmeur, je dirais que la PS5 est bien meilleure et je ne pense pas que vous puissiez en trouver un autre qui place la console en dessous de la Xbox Series X. [...] pour chaque console que Sony fait, il repense le software et les API comme bon lui semble. C'est dans son intérêt et dans le nôtre.



Le développeur poursuit avec un autre argument en défaveur de la Xbox Series X, qualifiant la structure de sa RAM... "d'erreur"

Microsoft a divisé la RAM en deux. La même erreur a été faite sur la Xbox One. Une partie de cette RAM dispose d'une bande passante élevée et une autre d'une bande passante faible. Forcément, coder dessus sera toute une affaire parce que le nombre de choses que nous devons mettre dans la RAM rapide est tellement élevé que ce sera problématique. Et si nous voulons qu'il y ait de la 4K, c'est encore une autre histoire.



En bref, Ali Salehi avoue que si les deux machines sont des bêtes de course, la PS5 se dompte bien plus facilement et permet d'accéder très librement à ses plus hautes capacités. Encore une fois, s'il y a bien un moyen de différencier les deux consoles, ce sont grâce à leurs exclusivités : autant dire que l'on a hâte d'y jeter un œil.



Notons que Vigiato ainsi que le thread Twitter faisant mention de cette déclaration ont été supprimés par leur auteur. Crytek se serait-il prononcé un peu trop vite ?

À l'aube de la nouvelle génération de machines, le débat interminable du grand vainqueur des consoles de salon reprend et la bataille fait plus que jamais rage : aujourd'hui, au tour de Crytek d'apporter sa pierre à l'édifice avec l'interview d'