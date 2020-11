Crytek : un Crysis en battle royale, le retour de Ryse, la firme semble préparer de nouveaux gros projets

Hormis le très moyen Crysis Remastered, d'ailleurs opéré par Saber Interactive, on ne peut pas dire que Crytek profite d'une actualité très dense depuis quelque temps. Pourtant, à en croire un récent piratage du studio ayant dévoilé des offres d'embauche avant l'heure, la firme allemande aurait de nombreux projets sur le feu... et concernant des franchises bien connues des joueurs. Le premier d'entre eux serait donc un certain "Crysis Next", un battle royale dont voici les premières informations : cent joueurs, l'utilisation des nanotechnologies pour duper ses adversaires ainsi qu'un monde crédible et organique pour une expérience communautaire intense. En tout cas, c'est ce qui est écrit noir sur blanc avec même une première image.En surplus, notons la présence d'un "Crysis VR", ce qui laisserait présager le retour de Crytek dans la réalité virtuelle après son essai sympathique avec Robinson The Journey en 2016. Et puisque l'on parle du jeu, très justement, un "Robinson 2" apparaît également dans les données piratées.Enfin, c'est "Ryse Next" qui se fait apercevoir dans le leak : la société préparerait-elle une suite à son exclusivité Xbox One, véritable péplum spectaculaire sorti en même temps que la machine de Microsoft ? C'est possible. En l'état, on se chargera tout de même de prendre des pincettes et d'éviter d'affirmer quoique ce soit : on ne sait jamais et il ne vaut mieux pas s'emballer avant que Crytek officialise les choses de lui-même.