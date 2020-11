Crysis 2 Remastered : le jeu fuite via des documents internes de Crytek

Alors que Crysis Remastered n'a pas vraiment séduit la critique, Cryytek a déjà mis en chantier Crysis 2 Remastered comme on vient de le découvrir grâce à la fuite de documents internes du studio. En effet, un contrat liant Crytek à Denuvo (la société qui vend le système de DRM éponyme bien connu) s'est retrouvé dans la nature, et on constate que ce dernier porte sur deux jeux, à savoir Crysis Remastered et Crysis 2 Remastered. La sortie de la version modernisée du second opus de la série ne semble donc être qu'une question de temps.

Crysis 2 est sorti initialement sur PC, PS3 et Xbox 360 en mars 2011, et à l'époque, il avait donné une sacrée claque graphique aux joueurs, grâce à l'adoption de l'API DirectX 11. Bien sûr, depuis la sortie initiale, le matériel a grandement évolué, et il n'est pas étrange que le studio des frères Yerli souhaite tirer profit des puces modernes afin de remettre son titre au goût du jour. On imagine que ce remaster arrivera dans le courant de l'année 2021, sous la forme d'un titre cross-gen qui pourra tirer partie de la puissance des consoles de neuvième génération afin de proposer du ray tracing, ce qui rendra les environnements urbains du jeu encore plus beaux.