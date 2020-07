Crysis Remastered : un trailer de lancement bien bourrin pour la version Switch

C'est une décision plutôt surprenante mais Crytek a finalement décidé de reporter les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One de Crysis Remastered au profit de la Switch qui, elle, accueillera bien son portage en temps et en heure. D'ailleurs, inutile de conjuguer ce dernier verbe au futur puisque le titre est disponible depuis ce matin même sur l'eShop de Nintendo : ainsi, pour 34,99 euros, vous pourrez (re)découvrir l'aventure de Nomad, ce soldat surentraîné doté d'une combinaison futuriste aux petits oignons, sur une île tropicale mystérieuse et redoutable.Au programme : des méchants humains, des humains aliens, beaucoup d'explosions et, surtout, une technique revue sous la coupe du CryEngine sous sa dernière version. Switch oblige, les développeurs ont dû faire quelques concessions évidentes - on parle ici de 720p et de 30FPS, entre autres - mais sauront régaler les possesseurs de la machine nomade en attendant la "superior version" plus tard sur les autres consoles de salon et PC. Peut-être que le trailer ci-dessous vous séduira avant de sortir le porte-monnaie ?