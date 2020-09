Crysis Remastered : les configurations PC dévoilées, c'est l'heure du verdict

CONFIGURATION MINIMALE

OS : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3 Mémoire vive : 8 Go

8 Go Stockage : 20 Go

20 Go DirectX : DX11

DX11 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 TI / AMD Radeon 470

NVIDIA GeForce GTX 1050 TI / AMD Radeon 470 Mémoire graphique : 4 Go en 1080p



CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Lors de sa sortie en 2007, le premier Crysis était réputé pour être l'un des plus beaux jeux de l'histoire grâce à son moteur CryEngine éblouissant : c'était aussi un titre particulièrement gourmand sur PC que le commun des mortels ne pouvait nécessairement faire tourner. Treize ans plus tard, quelles sont les ressources nécessaires pour faire jouer de façon optimale à sa refonte ?Grâce à la dernière version du fameux moteur de Crytek, les développeurs proposent ici une mouture résolument moderne : des textures en 4K, du ray tracing, du DLSS et l'on en passe seront au programme de cette version PC clinquante. Le studio allemand vient justement d'en dévoiler les configurations minimale et recommandée... Avez-vous donc le nécessaire pour cet alléchant Crysis Remastered ?

OS : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour)

Processeur : Intel Core i5-7600k au minimum / AMD Ryzen 5 au minimum

Mémoire vive : 12 Go

Stockage : 20 Go

DirectX : 11

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56

Mémoire graphique : 8 Go en 4K

Pour rappel, Crysis Remastered sera disponible sur PC en exclusivité sur l'Epic Games Store le 18 septembre prochain : des versions PlayStation 4 et Xbox One sont également prévues à la même date tandis qu'un portage Switch est déjà sorti depuis plusieurs semaines.