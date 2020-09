Crysis Remastered : voici un trailer clinquant en 8K pour présenter l'aspect technique

Bien qu'il soit déjà sorti sur Nintendo Switch, Crysis Remastered a encore beaucoup à donner, et pour cause : il a été refait sous la dernière version du CryEngine et celui-ci n'exploitera son plein potentiel que sur PC. Histoire d'en vanter les mérites, Crytek vient tout juste de publier un nouveau trailer s'attardant sur la technique de cette refonte attentionnée... et celui-ci peut carrément être visionné en 8K !Le jeu disposera effectivement de textures dans cette résolution - à commencer par la mythique combinaison de Nomad - de ray tracing, de global illumination et l'on en passe. Toutefois, notons que le titre arrivera également sur PlayStation 4 et Xbox One et, forcément, nous sommes curieux d'y voir le résultat : rendez-vous le 18 septembre prochain.