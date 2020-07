Crysis Remastered : une demi-heure de gameplay issue de la version Switch

Bien que sa sortie soit repoussée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Crysis Remastered sortira bien à l'heure sur Switch, soit le 23 juillet. C'est très bientôt, oui, pour ne pas dire demain, et les développeurs s'attèlent seulement maintenant à une présentation de cette version Nintendo : en voici donc une trentaine de minutes de gameplay, directement en compagnie de Saber Interactive, en charge du portage. Attention, c'est en 720p (Switch oblige), tenez-le-vous pour dit.Pour rappel, il s'agit d'une retouche totale du premier jeu de la saga sorti en 2007, à l'époque considéré comme l'un des plus beaux titres du monde grâce aux capacités dy CryEngine. On suivait l'histoire de Nomad, un soldat équipé d'une combinaison truffée de nanotechnologie, sur une île mystérieuse où siègent ennemis humains... et extraterrestres. Crysis Remastered coûtera 29,99 euros sur la machine nomade de Big N.