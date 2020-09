Crysis Remastered : le jeu sort sur Xbox One, PC et PS4, voici le trailer de lancement

Crysis Remastered sur Xbox One, PC et PS4, ce qui explique pourquoi Crytek nous a gentiment fait parvenir le trailer de lancement. Dédiée à la campagne solo du jeu original, cette version offre naturellement des améliorations graphiques, dont le ray tracing sur Xbox One X, PS4 Pro et PC. "Les joueurs qui achèteront le jeu sur l'Epic Games Store lors des 3 premières semaines suivant le lancement recevront également la bande-son de Crysis ainsi qu’un fond d’écran, est-il mentionné dans le communiqué officiel. Les joueurs qui achèteront Crysis Remastered durant cette même période sur le PlayStation Store recevront un Thème Playstation de lancement Crysis Remastered."Proposé au prix de 29,99€, Crysis Remastered est disponible sur Nintendo Switch depuis le 23 juillet dernier.