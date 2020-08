Crysis Remastered : surprise, le jeu débarquera dans quelques jours sur PS4

Décidément, Crytek aura bien eu du mal à maîtriser la communication autour du remaster de son premier opus. Après la fuite du trailer et ses retours en demi-teinte, la firme aura finalement décidé de repousser le jeu - sauf sur Switch où le FPS sera sorti quelque peu dans l'ombre. Alors que l'on attend toujours de pouvoir mettre de nouveaux visuels sur les futures versions du projet, il semblerait que Sony ait coupé l'herbe sous le pied du studio allemand.



C'est en effet depuis PlayStation Access, la chaîne YouTube communautaire du géant japonais, qu'une information de taille nous est donnée : Crysis Remastered sortira ce vendredi 21 août 2020. Évidemment, la vidéo ne s'attarde pas sur la sortie des éditions Xbox One et PC mais à moins d'une exclusivité temporaire, il y a fort à parier pour que la refonte ne soit disponible en même temps sur les supports concernés. Bref, si jamais un éditeur peut clarifier la situation, il est le bienvenu.