Crysis Remastered : la sortie du jeu déjà repoussée, de même pour le premier trailer

On ne sait pas trop ce qui se trame du côté de Crytek et de Saber Interactive mais visiblement, ça ne passe vraiment pas comme prévu. Multipliant les fuites sur le Microsoft Store puis sur l'eShop de Nintendo , la refonte du FPS culte de 2007 devait présenter son premier trailer ( que tout le monde a déjà vu, donc ) à 18h, soit une demi-heure après l'écriture de ces lignes seulement. Il n'en sera finalement rien puisque l'on vient d'apprendre que cette présentation officielle sera décalée de plusieurs semaines, un report également appliqué à la date de sortie elle-même (qui était apparemment prévue au 25 juillet prochain).La raison est simple : les développeurs souhaitent délivrer une expérience à la hauteur des attentes et ont visiblement besoin de plus de temps pour peaufiner leur titre. Entre autres, "les retours bons et mauvais" sur les différentes fuites "ont été entendues" et ont certainement dû jouer un rôle sur ce retard inopiné.Même si certains s'avèreront déçus, il s'agit sans doute là d'un mal pour un bien. On patientera donc sagement dans l'attente de nouveaux médias.