Crash Bandicoot 4 : du gameplay à foison, les fans seront ravis

Désiré pendant plus d'une vingtaine d'années, annoncé depuis quelques semaines, Crash Bandicoot 4 est désormais une réalité qui semble bien décidée à passer la vitesse supérieure : déjà parce que nous avons eu la chance de jouer au titre d'Activision, et voici d'ailleurs notre jolie preview toute mignonne , et aussi parce que celui-ci se dévoile aujourd'hui avec de nombreux séquences de gameplay.La première vidéo nous provient directement de PlayStation qui s'est amusé à compiler les atouts de cet épisode inédit à travers sept minutes d'extraits de jeu. L'occasion d'admirer les spécificités du gameplay - le Dr. Neo Cortex sera d'ailleurs jouable - ou le soin dont l'univers bénéficie, notamment aux niveaux de nombreuses animations.La seconde nous provient de Game Informer, qui vient de diffuser du gameplay brut, commenté et bien moins mis en scène avec onze minutes inédites sur les niveaux "Snow Way Out" et "Dino Dash". Une jolie manière de s'immerger dans le titre développé par Toys For Bob, studio derrière Spyro Reignited Trilogy, dont la sortie est prévue sur PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre 2020. Quant au PC et à la Nintendo Switch, la porte n'est pas fermée ...