Company of Heroes 3 : l'importance du son expliquée par Relic Entertainment

Pendant que le studio Relic Entertainment peaufine les derniers éléments autour de Company of Heroes 3, SEGA continue de faire la promotion du jeu et propose de découvrir toute la partie sonore qui a autant d'importance que les graphismes et le gameplay. C'est en effet par ce biais que le joueur sera immergé au coeur de la Seconde Guerre Mondiale, avec notammenrt le son sourd des chenilles du tank, le retentissement furieux des canons et le craquement continu des tirs d’infanterie. Evidemment, une musique patriotique et également épique accompagnera aussi les moments les plus forts du jeu, l'idée étant d’améliorer l'immersion. Relic Entertainment nous fait également savoir que le studio a fait appel à plus de 70 acteurs de doublage, afin de s’assurer que chaque personnage raconte une histoire authentique et passionnante, spécifiquement pour la population juive berbère d’Afrique du Nord.



La sortie de Company of Heroes 3 est attendue pour le 17 novembre prochain sur PC.