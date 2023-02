Company of Heroes 3 : un trailer final pour la sortie sur PC, les consoles attendront

Après plusieurs années de développement, Company of Heroes 3 est enfin une réalité. Dans un communiqué, SEGA et le studio Relic Entertainment nous font savoir que leur jeu de stratégie en temps réel est enfin disponible sur PC, via la plateforme Steam. Le jeu est aussi attendu sur PS5 et Xbox Series, mais il faudra attendre quelques mois supplémentaires avant de pouvoir y avoir accès. En attendant, on peut se délecter de ce trailer final, ou bande annonce de lancement pour utiliser le jargon habituel, qui permet d'avoir un aperçu de ce qui nous attend niveau contenu, mais aussi côté gameplay. Les différentes factions sont aussi présentées en vidéo : les forces américaines, la Wehrmacht, la Deutsches Afrikakorps et l'armée britannique. Relic Entertainment précise aussi que du contenu a été développé avec la communauté, dont pas moins de 23 nouveaux tutoriels vidéo, pour bien comprendre les mécaniques de gameplay, les stratégies de combat et ainsi débuter le jeu dans de bonnes conditions.