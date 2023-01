Company of Heroes 3 : les forces britanniques dévoilent leur arsenal en vidéo

Une semaine après avoir lancé un appel à sa communauté pour accéder au Multiplayer Tech, les développeurs de Relic Entertainment reviennent avec quelques nouvelles de Company of Heroes 3. Il est question d'une nouvelle vidéo qui met en avant les forces britanniques et tout l'arsenal qu'ils sont capables de déployer pour essayer de remporter une bataille. On retrouve leurs canons Pack Howitzer, leurs mortiers lourds 4.2, leurs canons anti-tank 6-Pounder, leurs Dingo Scout et leurs Humber blindés capables de faire face à l'armée allemande. Evidemment, tout cet arsenal ne vaut rien sans ses groupes tactiques d’élite, des unités spécialisées, mais aussi aux Gurkhas, des unités armées composées de soldats népalais et indiens, équipés de pistolets-mitrailleurs Thomson et fusils-mitrailleurs Bren. Avec toute cette variété d'unités, Company of Heroes 3 promet un sens tactique profond qu'on pourra découvrir dès le 23 février prochain sur PC.