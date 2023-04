Company of Heroes 3 : les versions consoles tiennent leur date de sortie, c'est dans pas longtemps

Sorti le 23 février dernier sur PC, Company of Heroes 3 doit aussi débarquer sur consoles PS5 et Xbox Series X|S. Jusqu'à présent, SEGA n'avait pas communiqué de date, mais le tir vient d'être rectifié puisque c'est le 30 mai prochain qu'il sera possible d'y jouer manette en mains. Evidemment, on imagine que ces derniers mois, le studio Relic Entertainment a beaucoup bossé les contrôles sur controller, sans doute le plus gros casse-tête des développeurs quand il s'agit de porter un jeu de stratégie sur consoles de salon. Dans tous les cas, il est écrit dans le communiqué que ces versions profiteront d’une interface spécifique, d’une gestion complète des manettes et de fonctionnalités spéciales permettant aux personnages de jouer à leur rythme. D'ailleurs, parmi les nouveautés prévues uniquement sur consoles, il y a la Pause Tactique Complète, qui permet de garder un contrôle total sur le champ de bataille. Il suffit alors de figer l'action, et ainsi prendre son temps pour coordonner ses décisions, et ajuster sa stratégie de guerre, sans avoir la pression que le jeu continue de tourner.