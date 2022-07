Company of Heroes 3 : la date de sortie révélée avec un trailer en live-action

Après des mois de flou et de mystère, SEGA et Relic Entertainment ont décidé qu'il était temps de révéler la date de sortie de Company of Heroes 3. Bonne nouvelle, le jeu est bel et bien prévu pour cette année et c'est même le 17 novembre prochain qu'il sera possible de découvrir cette suite qui arrivera 9 ans après le deuxième épisode. Histoire de marquer l'événement, un nouveau trailer a été publié et il s'agit d'une vidéo tournée en live-action et qui met en avant l'une des deux campagnes du jeu, à savoir l’Opération Afrique du Nord. La particularité de cette campagne, c'est qu'elle propose un design plus classique, avec une narration ciselée. L'autre campagne nous invitera à aller du côté de l'Italie, et promet une expérience plus ouverte grâce à de nombreuses ramifications qui gazrantissent une certaine replay value, sachant que 4 factions seront disponibles au lancement du jeu.D'ailleurs, si vous n'avez pas le courage d'attendre jusqu'en novembre prochain, sachez qu'il est possible de tester dès maintenant le jeu, puisqu'une mission Alpha est mise à disposition sur Steam, du 12 au 19 juillet 2022. Il suffit de se rendre sur CompanyOfHeroes.com dès maintenant et de s'inscrire au programme communautaire de Relic COH-Development pour accéder à l’une des missions de l’Opération Afrique du Nord.