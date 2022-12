Company of Heroes 3 : le jeu aussi sur consoles en 2023, un trailer à la Soldat Ryan

Après nous avoir annoncé le report soudain de Company of Heroes 3 à 2023 en octobre dernier, à tout juste un mois de sa sortie, Relic Entertainment nous annonce l'arrivée de son jeu sur consoles. Et oui, le jeu de stratégie aura droit à un portage sur PS5 et Xbox Series, avec en prime deux vidéos inédites. La première est un trailer en live-action qui nous emmène sur le terrain, en suivant deux soldats dans les ruelles d'un village normand. La seconde vidéo nous permet en revanche d'avoir un aperçu du gameplay console du jeu, avec un focus sur l’une des missions principales de la Campagne Dynamique Italienne. Pourquoi avoir choisi ce segment ? Parce qu'elle met en avant la grosse nouveauté du jeu : la Pause Tactique Complète. Evidemment, en passant sur consoles, Company of Heroes 3 doit s'adapter aux contrôles à la manette et les développeurs de Relic Entertainment n'ont pas oublié de travailler le confort et la précision pour se substituer au duo clavier/souris.



La sortie de Company of Heroes 3 est programmée pour le 23 février 2023 sur PC et un peu plus tard dans l'année sur PS5 et Xbox Series.